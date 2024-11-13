Silivri'de Asayiş ve Güvenlik Denetimleri

Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde önemli sonuçlar elde edildi. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar, ilçede huzur ve güvenliği artırmayı hedefledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Denetim Sonuçları

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde:

• 16.876 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusundan geçirildi.

• 3.190 araç kontrolden geçirildi.

• 16 aranan şahıs yakalandı.

• 15 kişi gözaltına alındı.

• 34 yoklama kaçağı tespit edildi.

• 2 adet silah ele geçirildi.

• Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Denetim Sonuçları

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aynı tarihlerde gerçekleştirdiği denetimlerde ise:

• 8.537 kişi sorgulandı.

• 5.865 araç kontrolden geçirildi.

• 38 aranan şahıs yakalandı.

• 12 kişi tutuklandı.

• 169 yoklama kaçağı tespit edildi.

• 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

• 3 yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Güvenlik Çalışmaları Devam Edecek

Silivri Kaymakamlığı, halkın huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerinin kararlı çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Yapılan denetimler kapsamında elde edilen başarıların, suç oranlarını azaltmada ve kamu güvenliğini sağlamada önemli katkılar sunduğu ifade edildi.