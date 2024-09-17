Silivri'de Asit İçen Hastaya Mucize Ameliyat

Silivri Kolan Hastanesi’nde gerçekleştirilen zor bir ameliyat, iki yıldır katı gıdaları tüketemeyen bir hastanın hayatını yeniden normalleştirdi. Hastanın tedavi sürecini yöneten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengizhan Yiğitler, nadir görülen bir vaka üzerinde başarılı bir operasyona imza attı. Hastanın, yanlışlıkla asit içimi sonrası yemek borusunda ciddi daralma meydana gelmiş, bu durum hastanın katı gıda tüketimini tamamen imkânsız hale getirmişti.

İki Yıllık Zorlu Süreç ve Başarılı Müdahale

Yanlışlıkla asit içen hasta, yemek borusunun üst kısmında gelişen daralma nedeniyle uzun süre yalnızca sıvı gıdalarla beslenebildi. Yemek borusunun yaklaşık üçte birinde oluşan bu darlık, tüketilen gıdaların mideye ulaşmasını engelliyordu. Prof. Dr. Yiğitler, bu kritik durumda uygulanan ameliyatla, hastanın yemek borusundaki daralan bölgeyi çıkardı. Ardından mideyi tüp haline getirerek, göğüs kafesi içinde yemek borusuyla mideyi yeniden birleştirdi. Bu sayede hastanın tükettiği gıdalar, tüp mide aracılığıyla bağırsağa ulaşabilmeye başladı. Ameliyatın ardından hastanın sağlık durumu hızla iyileşti ve ikinci haftasında taburcu edildi.

Zehirli Madde İçiminde Hayati Öneriler

Prof. Dr. Yiğitler, bu tür zehirlenme vakalarında alınması gereken önlemler hakkında da önemli uyarılarda bulundu. Zehirli maddelerin yanlışlıkla içilmesi durumunda hastaların kesinlikle kusturulmaması gerektiğini vurgulayan Yiğitler, bu tür durumlarda 114 Zehirlenme Merkezi’nin acilen aranması ve içilen maddenin ambalajıyla birlikte en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

Yiğitler, özellikle çamaşır suyu ve asit içeren diğer kimyasalların yemek borusunda ve midede ciddi yanıklara neden olabileceğine, hatta solunması durumunda akciğerlerde de hasara yol açabileceğine dikkat çekti. Zehirli maddeler ayrıca gözlerde kızarıklık, yanma ve görme bozukluğu gibi semptomlara neden olabilir. Bu gibi durumlarda zamanında ve doğru müdahale, hayati önem taşır.

Silivri Kolan Hastanesi’nde gerçekleştirilen bu nadir vaka, zehirlenme sonrası gelişen ciddi komplikasyonlara rağmen doğru cerrahi müdahalelerle hayat kurtarıcı sonuçlar elde edilebileceğini bir kez daha gösterdi.