Silivri'de Aşure Lokması Rızalıkla Paylaşıldı

“Alevilik halkın yanındadır”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Şubesi tarafından düzenlenen Aşure Günü programında konuşan Cemevi Başkanı Süheyl Kırkıcı, Aleviliğin; adalet, eşitlik ve rıza temelli bir inanç olduğunu vurguladı. “Alevilik; rıza, eşitlik ve direniştir” diyen Kırkıcı, Alevi toplumunun yıllardır hak mücadelesi verdiğini belirterek, “Biz eşit yurttaşlık, cem evimize saygı ve inancımıza özgürlük istiyoruz” dedi.

Programda konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, geçmişte Tokat Almus’ta görev yaptığı dönemde cemevinde bulunduğunu hatırlatarak, “Bu kültüre yabancı değilim. Hazreti Hüseyin ve Kerbela’da şehit düşenler hepimizin şehididir” ifadelerini kullandı. Toğan, Aşure ayının birliğe ve kardeşliğe vesile olmasını temenni etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise, “Aşurede nasıl çeşitlilik varsa, Silivri’de de aynı zenginlik var. Silivri, 81 ilden gelen insanın huzurla yaşadığı bir yerdir” dedi. Kimseyi ötekileştirmeden eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Balcıoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte Aşure lokması dağıtılırken, “aşk ile, rızalıkla, hak ile” duaları edildi. Katılım sağlayan vatandaşlar birlik ve dayanışma mesajları verdi.