Silivri'de Ata sporu heyecanı başlıyor
Silivri Belediyesi, 12 Ağustos'ta gerçekleştireceği 18. Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Başkan Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Silivri er meydanında mücadele edecek olan başpehlivanlar Yusuf Can Zeybek, Recep Kara ve İsmail Balaban katıldı.
YILMAZ: “GÜREŞ BİZİM İÇİN SADECE BİR SPOR DEĞİLDİR”
Lansmanın açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’mizde ata sporunun yaşatmak, gençlerimizi güreş sporuna teşvik etmek ve yağlı güreşimizi geniş kitlelere aktarabilmek adına düzenleyeceğimiz 18. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nin lansmanında sizlerle bir aradayız. 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla Kavaklı’da hazırladığımız er meydanında düzenleyeceğimiz güreşlerimiz öncesi, siz değerli basın mensupları aracılığıyla Silivrili hemşehrilerimizi ve bütün güreşseverleri bilgilendirmek adına böyle bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Yarın 14 farklı kategoride düzenlenecek organizasyonumuzda, 34 başpehlivanımız ve 350 pehlivanımız er meydanında boy gösterecek.