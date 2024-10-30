Silivri'de Atatürk Anıtı Önünde Sürpriz Evlenme Teklifi
Silivri Motosiklet Kulübü üyesi Yaşar Enes Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu özel bir anıya dönüştürdü.
Silivri Motosiklet Kulübü üyesi Yaşar Enes Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu özel bir anıya dönüştürdü. Silivri’de gerçekleşen kortej sürüşünün ardından Atatürk Anıtı önünde Yasemin Günay’a evlenme teklif eden Yaşar Enes, çevrede toplanan vatandaşlardan büyük alkış aldı.
Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı bu anlamlı günde yapılan sürpriz teklif, hem Silivri Motosiklet Kulübü üyeleri hem de çevredeki vatandaşlar için duygusal anlar yaşattı.