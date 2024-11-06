Silivri'de Atatürk'ü Anma Gecesi: 'Beni Hatırlayınız' Gösterisi

Silivri’de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirecek olan Trakya Drama Eğitim Derneği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde özel bir gösteriyle halkı buluşturacak. Derneğin sahneye koyacağı “Beni Hatırlayınız” adlı gösteri, Atatürk’ün vasiyetine sahip çıkarak onu anmayı ve anılarını canlandırmayı amaçlıyor. Unutulmuş veya karanlıkta kalmış anıları gün yüzüne çıkaracak olan etkinlik, seyircilere aynı anda tebessüm ve hüzün yaşatacak.

Gösterinin derlemesi ve yönetmenliği, bölgenin tanınmış isimlerinden Oğuz Kağan Aydos tarafından gerçekleştiriliyor. Modern meddah olarak Tarık Düzgün ve müzisyen Alpay Aydoğdu gibi yetenekli isimler de sahnede yer alacak. Müzik bölümünde ise Silivri’nin konservatuvar öğrencilerinden Adem Yiğit Doğan bağlamasıyla sahnede olacak, başarılı gitarist Ozan Bayrak da izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Ayrıca etkinlikte sürpriz isimlerin de sahneye çıkması bekleniyor.

Silivri için tarihi bir anlam taşıyacak olan bu özel gösteri, 11 Kasım Pazartesi günü saat 19.38’de Silivri Belediye Tiyatrosu Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Gösteri sonunda, Silivri için tarihe geçecek bir sürpriz açıklamanın yapılacağı da duyuruldu. Bilet ve detaylı bilgi almak isteyenler, Trakya Drama Eğitim Derneği’nin 0541 494 17 06 numaralı telefonunu arayabilirler.