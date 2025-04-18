Silivri'de ayçiçeği ve kuru fasulye tohum temini töreni gerçekleştirildi

Silivri’de İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "İstanbul için ayçiçeği" ve "Silivri için kuru fasulye" projeleri kapsamında yüzde 75 hibe ile desteklenerek çiftçilere ulaştırılan tohumların teminine yönelik tören düzenlendi.

Silivri’de İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "İstanbul için ayçiçeği" ve "Silivri için kuru fasulye" projeleri kapsamında yüzde 75 hibe ile desteklenerek çiftçilere ulaştırılan tohumların teminine yönelik tören düzenlendi. Törene, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, Trakya Birlik Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya, Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Sezginer, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Silivri Önder Çiftçi Derneği Başkanı Metin Oral, Silivri Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

İstanbul genelinde 211 çiftçiye, 6 bin 760 kilogram ayçiçeği tohumu temin edilecek

Proje kapsamında İstanbul genelinde 211 çiftçiye, toplam 16 bin 700 dekar alanda ekilmek üzere 6 bin 760 kilogram ayçiçeği tohumu temin edilecek. Silivri’de 105 çiftçiye, 10.10 dekar alanda uygulanmak üzere 4 bin 60 kilogram, Arnavutköy’de 43 çiftçiye, 3 bin 300 dekar alanda uygulanmak üzere bin 320 kilogram, Çatalca’da 48 çiftçiye, 2 bin 425 dekar alanda uygulanmak üzere 970 kilogram ve Büyükçekmece’de 15 çiftçiye, 825 dekar alanda uygulanmak üzere 410 kilogram tohum temin edilmesi planlandı. Tohum temini için ayrılan toplam 2 milyon 240 bin 360 TL’lik bütçenin yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanırken, Silivri’de 80 çiftçiye 40 dekar alanda ekilmek üzere 320 kilogram kuru fasulye tohumu temin edildi. Bu kapsamda 49 bin 600 TL’lik bütçenin 37 bin 200 TL’si yine bakanlık desteğiyle sağlandı.

"İstanbul sanayi ve ticaretin yanı sıra tarımsal üretimde de güçlü bir potansiyele sahip"

Törende konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul’un sanayi ve ticaretin yanı sıra tarımsal üretimde de güçlü bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, Silivri’nin bu alandaki stratejik rolünü vurguladı. Parıldar, "Dağıttığımız her tohum, sadece bir üretim aracı değil; İstanbul’un tarımsal geleceğine atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, çiftçilere tohumların teslimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.