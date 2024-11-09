Silivri'de Aylık Eğitim Planlama ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat başkanlığında düzenlenen toplantıda, eğitim planlamaları ve değerlendirmeler ele alındı.

Silivri'de Aylık Eğitim Planlama ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen aylık planlama ve değerlendirme toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya şube müdürleri ve okul müdürleri de katılım gösterdi. Eğitim sürecinin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik planlamaların görüşüldüğü toplantıda, ilçedeki okullarda kaliteyi artırmaya yönelik çeşitli stratejik adımlar ele alındı. Eğitim alanındaki gelişmelerin detaylandırıldığı toplantı, ilçenin eğitim başarısını daha ileriye taşımayı hedefliyor.

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