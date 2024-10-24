Silivri'de Aziz Nektarios ve Azize Parskevi'nin Doğduğu Evlerdeki Bilgilendirme Panoları Yenilendi

Silivri’nin kültürel ve tarihi mirası açısından büyük önem taşıyan, dünya çapında yaklaşık 300 milyon Ortodoks Hristiyan için kutsal sayılan Aziz Nektarios ve Azize Parskevi’nin doğduğu evlerin bulunduğu Silivri Fatih Mahallesi ve Selimpaşa Mahallesi'ndeki bilgilendirme panoları yenilendi. Daha önce çeşitli nedenlerden dolayı kaldırılan bu panolar, Selimpaşa Epivates Bigados Derneği’nin girişimleri ve Silivri Belediyesi’nin desteğiyle tekrar yerlerine monte edildi.

Yenilenen panolar, yalnızca görsel açıdan değil, içerik olarak da zenginleştirildi. Yeni tasarımlarıyla dikkat çeken panolara, yerli ve yabancı ziyaretçiler için Yunanca, Romence ve İngilizce gibi dillerde bilgilendirme eklendi. Bu çalışmalar sayesinde, hem Silivri’nin tarihi mirasına yönelik farkındalık artırılacak hem de uluslararası turistler bölgenin kültürel değerleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Özellikle Silivri’nin tarihi ve manevi simgeleri arasında yer alan Aziz Nektarios ve Azize Parskevi, Ortodoks Hristiyan dünyasında önemli şahsiyetler olarak biliniyor. Aziz Nektarios, özellikle mucizeleriyle anılırken, doğduğu evin bulunduğu Fatih Mahallesi, bu kutsal kişinin yaşamının izlerini taşıyor. Azize Parskevi ise Selimpaşa Mahallesi’nde dünyaya gelmiş ve bölgede derin bir tarihsel iz bırakmıştır.



Bu önemli revizyon, 3 Kasım Pazar günü Silivri’de gerçekleştirilecek olan Aziz Nektarios’u anma etkinliği öncesinde tamamlandı. Selimpaşa Epivates Bigados Derneği’nin Başkanı Serbay Koçoğlu, bu çalışmaya duyarlılık gösteren Silivri Belediye Başkanı Sayın Bora Balcıoğlu’na ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına dernek adına teşekkürlerini iletti. Koçoğlu, bu tür çalışmaların hem Silivri’nin kültürel zenginliğini koruma hem de tanıtma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Silivri’nin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve uluslararası arenada tanıtımını yapmak adına atılan bu adım, bölgenin turizm potansiyelini artırma noktasında da önemli bir rol üstlenecek.

