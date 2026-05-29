Silivri'de Aziz Yıldırım Rüzgarı: Kongre Öncesi Güçlü Destek Mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yaklaşan olağan seçimli genel kurulu öncesinde Silivri’de düzenlenen buluşmada, eski başkan ve başkan adayı Aziz Yıldırım’a güçlü destek mesajı verildi. Spor camiası temsilcileri, kongre üyeleri ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Silivri’de Geniş Katılımlı Buluşma

Fenerbahçe’de seçim heyecanı sürerken, Aziz Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Silivri’de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımın gözlendiği programda, kulübün geleceği, sportif hedefleri ve seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Silivri’deki buluşma, Fenerbahçe camiasının farklı kesimlerini aynı çatı altında topladı.

Yıldırım’ın Hizmetleri ve Kulübün Geleceği Konuşuldu

Toplantıda söz alan katılımcılar, Aziz Yıldırım’ın görev yaptığı dönemlerde kulübe kazandırdığı tesisler, altyapı yatırımları ve uluslararası başarılar üzerinde durdu. Fenerbahçe’nin güçlü kurumsal yapısının korunmasının önemine dikkat çekilirken, sportif başarıların sürdürülebilirliği için istikrarın gerekliliği vurgulandı.

Konuşmalarda, yaklaşan genel kurulun kulübün geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğu ifade edilirken, kongre üyelerinin iradesinin Fenerbahçe’nin yeni dönemine yön vereceği belirtildi.

Tam Destek Mesajı Verildi

Programın sonunda kongre sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunan katılımcılar, Aziz Yıldırım’a desteklerini dile getirdi. Salonda oluşan birlik ve beraberlik atmosferi dikkat çekerken, genel kurulda ortak hareket edilmesi yönünde güçlü mesajlar verildi.

Karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona eren buluşma, Silivri’de Fenerbahçe camiasının seçim sürecine olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu.