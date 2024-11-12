Silivri'de 'Bağımlılığa Karşı Tek Yürek' Semineri düzenleniyor

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Silivri Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Silivri Esnaf Sanatkârlar Odası işbirliği ile gerçekleştirilecek seminer, 15 Kasım 2024 Cuma günü saat 14:00'te Yeni Sanayi Yönetim Binası'nda sanayi esnafını ağırlayacak.

Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bağımlılıkla mücadele toplumumuzun sağlıklı bir geleceğe kavuşması için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda sanayi esnafımızın ve toplumumuzun bilinçlenmesine katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Seminerde, bağımlılığın toplum üzerindeki olumsuz etkileri, farkındalık oluşturma yöntemleri ve mücadele stratejileri üzerinde durulacak. Konunun uzmanları, katılımcılara bağımlılığın önlenmesi ve etkili mücadele yolları konusunda bilgi verecek. Etkinlik, sanayi esnafının bu konuda bilinçlenmesine ve bağımlılıkla mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Silivri Kent Konseyi'nin bağımlılıkla mücadeleye yönelik bu semineri, toplum sağlığını ön planda tutarak sanayi esnafını bilinçlendirmeyi hedefliyor.