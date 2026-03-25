Silivri'de bağımlılıkla mücadele için okul iş birliği

Silivri Yeşilay Şubesi Kadın Komisyonu, Ertuğrul Gazi Ortaokulu Müdürü Türkay Polat'ı ziyaret ederek öğrenci ve velilere yönelik farkındalık çalışmalarını değerlendirdi.

TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Silivri Yeşilay Kadın Komisyonu, bağımlılıkla mücadele kapsamında Ertuğrul Gazi Ortaokulu Müdürü Türkay Polat’ı ziyaret etti.
  • Görüşmede, öğrenci ve velilere yönelik erken yaşta farkındalık oluşturacak ortak etkinlikler ve projeler değerlendirildi.
  • Komisyon, toplum sağlığı için kurumlarla iş birliğinin önemini vurgulayarak ortak çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Ortak etkinlikler masaya yatırıldı

Silivri Yeşilay Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri, Ertuğrul Gazi Ortaokulu Müdürü Türkay Polat’ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede, özellikle öğrenci ve velilere yönelik farkındalık odaklı etkinlikler ele alındı.

Toplumsal farkındalık vurgusu

Ziyarette, okul ortamında yürütülebilecek ortak projeler ve bilinçlendirme faaliyetleri üzerine kapsamlı değerlendirme yapıldı. Komisyon üyeleri, bağımlılıkla mücadelede erken yaşta farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekerken, gençlerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesine yönelik iş birliğinin değerine vurgu yaptı.

İş birliği mesajı verildi

Silivri Yeşilay Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri, toplum sağlığına katkı sunacak projelerde kurumlarla ortak hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret sonunda komisyon üyeleri, nazik ev sahipliği ve samimi ilgisi dolayısıyla Okul Müdürü Türkay Polat’a teşekkür ederek, planlanan ortak çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.

