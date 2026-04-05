Silivri'de bahar havası: Güneş yüzünü gösteriyor

Silivri’de sabah saatlerinde 13 derece ölçülen hava sıcaklığı, gün içerisinde kademeli olarak artış gösteriyor. Meteorolojik verilere göre günün en yüksek sıcaklığı 18 derece, en düşük sıcaklığı ise 7 derece olacak. Hissedilen sıcaklık sabah saatlerinde 12 derece civarında seyrediyor.

Gün boyu açık ve güneşli

Saatlik tahminlere bakıldığında, 09.00’dan itibaren güneşli havanın etkisini artıracağı görülüyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 16-17 derece bandına ulaşırken, yağış ihtimali oldukça düşük seviyelerde kalıyor.

Yeni haftada sıcaklık dalgalanacak

5 günlük tahminlere göre Silivri’de pazartesi günü sıcaklık 19 dereceye kadar çıkarken, hafta ortasından itibaren kademeli bir düşüş bekleniyor. Özellikle cuma ve cumartesi günleri sıcaklıkların 11-13 derece seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor.

Hava kalitesi ve rüzgar durumu

İlçede hava kalitesi “orta” seviyede (AQI: 52) ölçülürken, rüzgarın kuzey yönünden saatte yaklaşık 10 km hızla hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı ise yüzde 85 seviyelerinde.

Uzmanlardan uyarı: Polen yüksek

Özellikle bahar aylarının etkisiyle ağaç poleni seviyesinin yüksek olduğu belirtilirken, alerjik hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

Günün ilk ışıkları saat 06.44’te doğarken, gün batımı ise 19.35’te gerçekleşecek. Silivri’de gün genelinde açık ve sakin bir hava hakim olacak.