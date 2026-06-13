Silivri'de Balcıoğlu'na Destek Mitingi: 'Milli İradeye Sahip Çıkacağız'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Silivri’de düzenlenen dayanışma programında siyasi parti temsilcileri, belediye yöneticileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Programda hem Balcıoğlu’nun mesajı okundu hem de CHP yöneticileri sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programın açılışında konuşan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Silivri halkının iradesine sahip çıkacaklarını belirterek, belediye yönetiminin ve örgütün süreci yakından takip ettiğini söyledi. Bulut, Balcıoğlu’nun Silivri’de geniş bir kesimin desteğini alarak göreve geldiğini ifade etti.



Bora Balcıoğlu’nun Mesajı Okundu

Toplantıda, gözaltında bulunan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun mesajı da kamuoyuyla paylaşıldı. Balcıoğlu mesajında, görev süresi boyunca kamu görevinin onurunu korumak için çalıştığını belirterek, “Alnım açık, başım diktir” ifadelerini kullandı.

Başkanlık makamı ve belediyede yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ifade eden Balcıoğlu, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil ve şeffaf şekilde ilerleyeceğine inandığını kaydetti. Balcıoğlu ayrıca belediye hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı.



CHP Yöneticilerinden Destek Mesajları

Programda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun uzun yıllardır ilçede görev yapan ve hizmet üreten bir isim olduğunu belirterek, yürütülen soruşturmayı eleştirdi. Çelik, Balcıoğlu’nun sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdürdüğünü ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da yaptığı konuşmada, demokrasi ve milli irade vurgusu yaparak seçilmiş belediye başkanlarına yönelik süreçlerin hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Program, katılımcıların demokrasi ve hukuk vurgusu yapan sloganları ile sona ererken, CHP yöneticileri sürecin yakından takip edileceğini ve dayanışmanın süreceğini ifade etti.