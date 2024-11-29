Silivri'de balık boy ve yasaklı tür denetimi

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından Silivri Limanı ve Selimpaşa Limanı'nda Karaya Çıkış Noktaları, Nakil Araç Vasıtaları, Su Ürünleri İşleme ve Soğuk Hava Depoları, Perakende Satış Noktaları, Seyyar Satış Noktaları ve Semt Pazarları 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

Kontrol ve denetimlerde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında balık boy ölçümü ve yasak tür kontrolleri yapıldı. İlgili kanun ve mevzuatlar hakkında kontrol görevlilerimizce işletme yetkililerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı.