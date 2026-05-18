Silivri'de başarı geleneği: 12 yıldır zirvede

Silivri iş dünyasının önde gelen isimlerinden Başak Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Sakarya, perakende sektöründeki istikrarlı performansını bir kez daha ödülle taçlandırdı. Arçelik Türkiye Satış Direktörü ve üst düzey yönetici Benay Bitirici Bakışkan tarafından takdim edilen “2025 Türkiye’nin Perakende Yıldızı” ödülü, Sakarya’ya sunuldu.

Üst düzey takdir ve güçlü performans vurgusu

Törende yapılan açıklamada, “2025 yılında göstermiş olduğunuz performans ile Türkiye’nin Perakende Yıldızı oldunuz. Sergilediğiniz bu üstün performans ve özverili çalışmalarınız için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim” ifadelerine yer verildi. Bu değerlendirme, Sakarya’nın sektördeki sürdürülebilir başarısının güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı.

12 yıldır aralıksız gelen başarı

Turgay Sakarya’nın söz konusu ödülü son 12 yıldır kesintisiz olarak aldığı öğrenildi. Bu durum, Başak Ticaret’in perakende alanındaki istikrarlı büyümesini ve kurumsal yönetim başarısını ortaya koyuyor.

Koç Holding ile temaslar

Ödül süreci kapsamında Sakarya’nın, Rahmi Koç ve Ali Koç ile de bir araya geldiği belirtildi. Gerçekleşen görüşmelerin, sektörün geleceğine yönelik stratejik değerlendirmeler açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

