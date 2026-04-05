Silivri'de Başbuğ Türkeş için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanlığı tarafından, partinin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş’in vefatının 29. sene-i devriyesi dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. İlçe başkanlığında düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, Başbuğ Türkeş rahmet, minnet ve dualarla yad edildi.

Program kapsamında yapılan açıklamada, Alparslan Türkeş’in Türk siyasi hayatındaki yeri ve bıraktığı mirasın önemine vurgu yapılarak, ülkücü camianın bu mirasa sahip çıkmaya devam edeceği ifade edildi.

MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz imzasıyla paylaşılan mesajda, “Başbuğumuzun aziz hatırası önünde bir kez daha söz veriyoruz; emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarında onun gösterdiği yolda, liderimizin emrinde, aynı inanç ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.