Silivri'de Başkanlık Koltuğu Çocuklara Emanet Edildi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık görevini geleceğin teminatı olan çocuklara devretti. Çeltik İlkokulu öğrencisi Hayrunisa Yeşil, Nurullah Baldöktü İlkokulu öğrencisi Selen Yüksel ve Hasan Özvarnalı İlkokulu öğrencisi Burak Engin Unutkan, temsili olarak Silivri Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.



Minik başkanlara başarılar dileyen Başkan Balcıoğlu, “Bugün görevimi gözlerinde umut, yüreklerinde Atatürk sevgisi taşıyan pırıl pırıl çocuklarımıza devrettim. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın hayalleriyle bu ülkenin yarınları daha da güzel olacak,” ifadelerini kullandı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı devir teslim töreni, çocuklara hem sorumluluk duygusu aşıladı hem de geleceğe dair umut verdi.

Başkan Balcıoğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, Atatürk’ün emanetine sahip çıkacak nesillerin yetiştiğini vurguladı.