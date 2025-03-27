Silivri'de Bayram Namazı Saati

2025 Ramazan Bayramı sabahı Silivri'de bayram namazı için saat belli oldu

Silivri'de Bayram Namazı Saati
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haber detay altı
haber detay altı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Ramazan Bayramı namaz vakitlerine göre, Silivri’de bayram namazı 30 Mart 2025 Pazar günü saat 07.25’te eda edilecek.
Silivrililer, bayram sabahı ilçedeki camilere akın ederek, birlik ve beraberlik içerisinde bayram sevincini paylaşacak. Camilerde yapılan hazırlıkların ardından din görevlileri, vatandaşlara bayram hutbesini okuyacak ve dualar edilecek.

Türkiye’nin bazı illerinde bayram namazı saatleri şöyle:
İstanbul: 07.22
Ankara: 07.07
İzmir: 07.30
Silivri Haber Ailesi olarak, tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, bayramın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz.
 

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