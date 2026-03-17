Silivri'de bayram öncesi pazar ve fırın denetimi

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki pazar yerleri ile unlu mamul üretimi yapılan fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.

Gramaj ve hijyen kontrolü

Gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin gramajı, hijyen şartları, fiyat etiketleri ve genel üretim standartları titizlikle incelendi. Ekipler, hem işletmelerin mevzuata uygunluğunu kontrol etti hem de olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Amaç güvenli alışveriş ortamı

Bayram öncesi yoğunluğun arttığı bu dönemde, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.