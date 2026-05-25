Silivri'de Bayram Öncesi Trafik Uyarısı: Gürkan Ölçer'den Sürücülere Çağrı

Sürücülere; aşırı hızdan kaçınma, emniyet kemeri kullanma, cep telefonu kullanmama, uykusuz direksiyon başına geçmeme ve her 3 saatte bir mola verme çağrısı yapıldı.

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Gürkan Ölçer, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda hem bayramın manevi önemine dikkat çekti hem de bayram trafiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyardı.

Bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel zamanlar olduğunu ifade eden Ölçer, vatandaşların bayramı sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde geçirmesi temennisinde bulundu.

Trafik güvenliği vurgusu yaptı

Kurban Bayramı sürecinde özellikle şehirler arası yollarda trafik yoğunluğunun artacağına dikkat çeken Gürkan Ölçer, sürücülerin daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Uzun yola çıkacak vatandaşlara seslenen Ölçer, araç bakımlarının mutlaka yaptırılması gerektiğini ifade ederek trafik kurallarına eksiksiz uyulmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Sürücülere kritik uyarılar

Başkan Ölçer mesajında, aşırı hızdan kaçınılması, emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzun yolculuklarda sürücülerin her 3 saatte bir mola vermesinin önemine de değinen Ölçer, “Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için trafikte herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir” ifadelerini kullandı.

Kazasız bayram temennisi

Mesajının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Gürkan Ölçer, bayramın sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyerek, sürücülere güvenli ve kazasız yolculuklar temennisinde bulundu.