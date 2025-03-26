Silivri'de Bayram Öncesi Zabıta Ekipleri Denetimlere Başladı
Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi hijyen ve etiket kontrollerini artırdı.
Silivri Belediyesi Zabıta Ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı, şekerleme, unlu mamuller ve kuruyemiş satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerine hız verdi. İlçe genelinde sürdürülen denetimlerde; hijyen koşulları, ürün gramajları, etiket bilgileri ve ambalaj düzeni gibi konular titizlikle inceleniyor.
Vatandaşların bayram alışverişlerinde sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmalarını amaçlayan denetimlerde, ürünlerin sağlık standartlarına uygunluğu ön planda tutuluyor. Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bayram süresince denetimlerin devam edeceğini belirterek, halk sağlığını korumak adına gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.