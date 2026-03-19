Silivri'de bayramda mezarlıklara ring kolaylığı

Servisler Ziraat Bankası önünden kalkacak

Silivri Belediyesi, bayram ziyaretleri kapsamında mezarlıklara ulaşımda kolaylık sağlamak için bu yıl da ring servis uygulamasını devreye aldı. Yapılan bilgilendirmeye göre, arife günü ile bayram boyunca Alipaşa ve Yeni Mezarlığa her saat başı ücretsiz servis düzenlenecek.

Saat 10.00 ile 15.00 arasında hizmet verecek

Ring servislerin, arife günü ve bayram süresince saat 10.00 ile 15.00 arasında hizmet vereceği bildirildi. Vatandaşları mezarlıklara taşıyacak araçların kalkış noktası ise Ziraat Bankası önü olarak açıklandı.

Belediye yetkilileri, bayramda kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için uygulamanın kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirtti.