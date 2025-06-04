Silivri'de Bayramlar Paylaştıkça Güzel!

Silivri Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun öncülüğünde yürütülen sosyal destek çalışmaları kapsamında, “Silivri’de bayramlar, hep birlikte olunca güzel!” anlayışıyla toplam 7 bin çocuğa bayramlık giysi desteği sağlandı.

7 Bin Çocuğa 14 Bin Parça Bayramlık

Sosyal belediyecilik vizyonuyla hareket eden Silivri Belediyesi, bu yıl da bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü. Titizlikle hazırlanan 14 bin parça bayramlık kıyafet, ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlıklarına teslim edildi. Dağıtılan kıyafetler, hem çocukların bayram sevincine ortak olmak hem de aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla verildi.

Başkan Balcıoğlu: “Dayanışmayla Güçlüyüz”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Bayramlar; paylaşmak, dayanışmak ve birlikte mutlu olmak demektir. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın bayramı neşe içinde geçirmeleri, bizim için büyük mutluluk. Silivri’de hiç kimse yalnız değil,” dedi.