Silivri'de bazı otobüs hatları güzergah değiştirdi

Silivri Otogar'da üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşımda kısa süreli değişiklik yapıldı.

Silivri'de bazı otobüs hatları güzergah değiştirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Otogar’da üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşımda kısa süreli değişiklik yapıldı.

Silivri Otogar mevkiinde yürütülen üst geçit çalışmaları nedeniyle bazı otobüs hatları geçici olarak güzergah değişikliği yapacak.

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Silivri Otogar lokasyonunda yapılan üst geçit çalışmaları nedeniyle, 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren bazı otobüs hatları dönüş yönünde Silivri Otogar Durağına uğramayacak. Silivri Otogar Durağına uğrayamayacak hatlar şu şekilde:

303A, 303B, 300, 300B, 300C, 300D, 300G, 300M, 300S

Silivri Otogar’a ulaşmak isteyen vatandaşların, dönüş yönünde Silivri Üst Geçit Durağı’nda inmeleri gerekecek. Silivri Belediyesi ise vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına sahada yönlendirme çalışmalarını başlatacak.