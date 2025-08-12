Silivri'de Bazı Plajlarda 3 Günlük Deniz Yasağı

Ağır hava ve deniz şartları nedeniyle boğulma riskini önlemek amacıyla Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ın talimatıyla, 12-13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde yalnızca Gümüşyaka, Çanta ve Uyumkent plajlarında denize giriş yasaklandı. İlçe genelindeki diğer plajlarda yasak uygulanmayacak.

Silivri Kaymakamlığı, vatandaşların can güvenliği için alınan bu karara uymalarını ve belirtilen tarihlerde yasaklı bölgelerde denize girmemelerini istedi. Sahil güvenlik ve zabıta ekipleri üç gün boyunca yasaklı plajlarda denetimlerini sürdürecek.

Yasak Kapsamındaki Plajlar:

Gümüşyaka Plajı

Çanta Plajı

Uyumkent Plajı

???? Not: Silivri’deki diğer plajlarda denize giriş serbesttir.