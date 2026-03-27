Silivri'de Belediyeye Ait Arazilerde 10 Dönüm Nohut Ekimi Tamamlandı
Silivri Belediyesi, üretim odaklı tarım politikaları kapsamında belediyeye ait arazilerde 10 dönümlük nohut ekimini tamamladı.
Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, belediyeye ait tarım arazilerinde 10 dönüm alanda nohut ekimi başarıyla gerçekleştirildi. İlçede atıl durumda bulunan toprakların üretime kazandırılması hedefiyle sürdürülen çalışmaların, yerel tarıma ve gıda üretimine katkı sağlaması bekleniyor.
Üretim Odaklı Belediyecilik Vurgusu
Yetkililer, “tohumdan sofraya” anlayışıyla yürütülen projelerin, hem üretimi artırmayı hem de yerel kaynakları verimli şekilde değerlendirmeyi amaçladığını belirtti. Bu kapsamda gerçekleştirilen nohut ekimiyle birlikte, Silivri’de tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesi hedefleniyor.
Topraklar Boş Kalmıyor
Silivri Belediyesi, tarım arazilerinin etkin kullanımını öncelik haline getirerek, üretim ve paylaşım odaklı projelerini sürdürmeye devam ediyor. Yetkililer, ilçede tarımsal kalkınmayı destekleyen uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.