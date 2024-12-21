Silivri'de Bengü Beauty & Academy'den Yeni Şube Açılışı!
Silivri'ye Yepyeni Bir Dokunuş: 7 Katlı Güzellik Merkezi Açıldı
Silivri’nin Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde faaliyete başlayan Bengü Beauty & Academy’nin 2. şubesi, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi. Açılışa katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, işletmenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek işletme sahibi Fatma Bengü Bayrak’a hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.
Profesyonel Güzellik Hizmetleriyle Silivri’de Fark Yaratıyor
Silivri Çarşı bölgesinde 7 katlı modern yapısıyla dikkat çeken güzellik merkezi, lazer epilasyon, cilt bakımı, protez tırnak, bölgesel incelme ve vücut masajı gibi geniş yelpazede profesyonel hizmetler sunuyor. Alanında uzman ekibiyle müşterilerine yenilikçi güzellik uygulamaları sunmayı hedefleyen merkez, doğal güzelliği keşfetmek isteyen herkesi bekliyor.
Çalışma Saatleri ve İletişim Bilgileri
Çalışma Günleri: Haftanın 6 günü açık, Pazar günleri kapalı.
Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00
Adres: Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, Yoğurthane Sokak No:17, Silivri
Randevu ve Bilgi İçin: ????0533 056 52 23
Bengü Beauty & Academy’nin yeni şubesi, Silivri’deki güzellik sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Doğal güzelliğinizi keşfetmek