Silivri'de Berat Özdemir Adına Düzenlenen Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından DMD hastası Berat Özdemir adına düzenlenen Sömestir Voleybol Turnuvası, kapanış töreniyle sona erdi. Törene protokol üyeleri ve sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastalığı ile mücadele eden Berat Özdemir adına düzenlenen Sömestir Voleybol Turnuvası, bugün Alibey Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış töreniyle tamamlandı.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, İBB Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Harun Çelik ve çok sayıda sporsever katıldı. Turnuva boyunca büyük bir mücadele sergileyen sporcular arasında dereceye girenlere madalya ve kupaları takdim edildi. Ayrıca, turnuvaya katkı sağlayan Odak Okulları tarafından dereceye giren takımlara para ödülleri sunuldu.

Kapanış töreninde Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyithan Dağıstanlı bir konuşma yaparak, bu anlamlı organizasyona katılan tüm sporculara, protokol üyelerine ve sporseverlere teşekkür etti. Dağıstanlı, turnuvanın hem sporun birleştirici gücünü ortaya koyduğunu hem de Berat Özdemir’e destek için önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade etti.