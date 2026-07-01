Silivri'de bıçaklı ve sopalı kavga: 1 yaralı

İstanbul'un Silivri ilçesinde bıçaklı ve sopalı kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin sokak ortasında birbirine saldırdığı anlar dikkat çekti.

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Silivri'de bıçaklı ve sopalı kavga: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’un Silivri ilçesinde bıçaklı ve sopalı kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin sokak ortasında birbirine saldırdığı anlar dikkat çekti.

Olay, dün gece Silivri ilçesi Alibey Mahallesi’nde meydana geldi. İki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılırken, bıçaklı saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşanan arbede sırasında bıçaklı şahıs, karşısındaki kişiyi kolundan yaraladı.

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Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.