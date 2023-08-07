Silivri'de binadaki sigorta kutusu alev aldı

İstanbul Silivri’de bir binanın girişinde elektrik sigortalarının bulunduğu kofre alev aldı. Kabloların şase yapması ile zaman zaman ufak çaplı patlamalar meydana gelirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Fikret Gündoğan Sokak üzerinde bulunan bir binada çıktı. Bina girişinde bulunan elektrik sigortaları bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Zaman zaman şaseden kaynaklı patlamaların olduğu yangında can kaybı yaşanmadı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırmak için çaba sarf ederken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.