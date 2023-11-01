Silivri'de bir evden 4 kamyon çöp çıktı
Silivri Selimpaşa'da vatandaşların koku nedeniyle şikayet ettiği bir evden, 4 kamyon çöp çıktı.
Silivri Selimpaşa’da vatandaşların koku nedeniyle şikayet ettiği bir evden, 4 kamyon çöp çıktı.
Silivri Selimpaşa Mahallesi 1022. Sokak’ta bulunan bir evden kokuların gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediyeye şikayette bulundu. Şikayet üzerine eve gelen ekipler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 kişinin yaşadığı öğrenilen evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.