Silivri'de Bir Haftada 21 Bin 593 Kişi Sorgulandı, 51 Aranan Şahıs Yakalandı

Silivri’de güvenlik güçleri tarafından 15-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin bilançosu açıklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 bin 683 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 2 bin 392 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranan 22 şahıs yakalanırken, 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 31 yoklama kaçağı tespit edildi ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise aynı tarihler arasında 7 bin 910 şahıs ve 7 bin 142 aracı sorguladı. Çalışmalarda aranan 29 şahıs yakalanırken, 48 yoklama kaçağı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alınırken, 15 kişi tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 13 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü denetimlerde toplam 21 bin 593 kişi ve 9 bin 534 araç kontrol edilirken, aranan 51 şahıs yakalandı. Güvenlik güçlerinin ilçe genelindeki denetim ve uygulamalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.