Silivri'de Bir Haftada 21 Bin 659 Kişi ve 9 Bin 348 Araç Denetlendi

Silivri'de güvenlik güçleri, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında ilçe genelinde denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürdü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 21 bin 659 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 9 bin 348 araç kontrol edildi.

EMNİYET EKİPLERİNDEN YOĞUN DENETİM

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık çalışmalarında 13 bin 803 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin 231 araç kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı.

Uygulamalarda 14 kişi gözaltına alınırken, 30 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde ruhsatsız silah ele geçirilmezken, muhtelif miktarda u.y.u.ş.t.u.r.u.c.u madde ele geçirildi.

JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE 25 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise aynı tarihler arasında 7 bin 856 kişinin sorgulamasını yaptı. Jandarma ekipleri ayrıca 7 bin 117 aracı denetledi.

Çalışmalarda aranan 25 kişi yakalanırken, 9 kişi gözaltına alındı ve 14 kişi tutuklandı. Denetimlerde 24 yoklama kaçağı tespit edildi. Ayrıca 5 yabancı uyruklu kişi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

