Silivri'de Bir Haftada 22 Bin 408 Kişi Sorgulandı, 59 Aranan Şahıs Yakalandı

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinin bilançosu açıklandı. Bir haftalık denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrol edilirken, aranan çok sayıda şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 14 bin 389 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 2 bin 582 araç kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalanırken, 41 yoklama kaçağı tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda ise 8 bin 19 kişi sorgulanırken, 7 bin 556 araç denetlendi. Çalışmalar sonucunda aranan 24 şahıs yakalanırken, 35 yoklama kaçağı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından 11 kişi gözaltına alınırken, 18 kişinin tutuklandığı bildirildi. Ayrıca 3 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Verilere göre, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları kapsamında bir haftada toplam 22 bin 408 kişi sorgulandı, 10 bin 138 araç kontrol edildi. Denetimlerde toplam 59 aranan şahıs yakalanırken, 19 kişi gözaltına alındı ve 76 yoklama kaçağı tespit edildi.

Silivri’de güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.