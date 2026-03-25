Silivri'de bir haftada 22 bin 544 kişi sorgulandı

Yapılan uygulamalar sonucunda toplam 39 aranan şahıs yakalanırken, 15 kişi gözaltına alındı ve 5 kişi tutuklandı.

Silivri'de 16-22 Mart tarihleri arasındaki bir haftalık denetimlerde emniyet ve jandarma ekipleri 22 bin 544 kişiyi sorguladı.

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 16-22 Mart tarihleri arasındaki denetim verileri kamuoyuyla paylaşıldı. İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda kişi ve araç sorgularının yanı sıra aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar da dikkat çekti.

Emniyetin denetim bilançosu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir haftalık süreçte 14 bin 813 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 2 bin 686 araç kontrol edilirken, 24 aranan şahıs yakalandı. Uygulamalarda 8 kişi gözaltına alınırken, 40 yoklama kaçağı da tespit edildi. Çalışmalarda 1 silah ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadan geniş kapsamlı uygulama

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise aynı tarihler arasında 7 bin 731 şahıs ve 5 bin 535 aracı sorguladı. Yapılan denetimlerde 15 aranan şahıs yakalanırken, 5 kişinin tutuklandığı bildirildi. Ayrıca 7 kişi gözaltına alındı, 53 yoklama kaçağı tespit edildi.

Uyuşturucu ve düzensiz göç verileri de paylaşıldı

Jandarma sorumluluk bölgesindeki uygulamalarda 21 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Öte yandan 4 yabancı uyruklu şahsın İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği bildirildi. Jandarma verilerinde yakalanan silah sayısı ise 0 olarak yer aldı.

Toplam tablo dikkat çekti

İki kurumun verileri birlikte değerlendirildiğinde, bir haftada toplam 22 bin 544 kişi ve 8 bin 221 araç sorgulandı. Denetimlerde toplam 39 aranan şahıs yakalanırken, 15 kişi gözaltına alındı. Açıklanan veriler, Silivri genelinde güvenlik uygulamalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü ortaya koydu.