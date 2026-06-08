Silivri'de Bir Haftada 23 Bin Kişi Denetlendi! Bakın Kaç Kişi Yakalandı

Silivri’de güvenlik güçleri tarafından 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin bilançosu dikkat çekti. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda toplam 23 bin 397 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Aranan Şahıslar Tek Tek Yakalandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 15 bin 376 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 2 bin 668 araç kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 46 kişi tespit edildi, 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 35 yoklama kaçağı hakkında işlem gerçekleştirildi.

Jandarma Bölgesinde Sıkı Takip

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise sorumluluk alanlarında 8 bin 21 kişiyi sorguladı, 6 bin 839 aracı denetledi. Yapılan çalışmalarda aranan 30 kişi yakalanırken, 26 yoklama kaçağı tespit edildi. 11 kişi gözaltına alınırken, 22 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Jandarma ekiplerinin operasyon ve uygulamalarında 1 adet silah ile toplam 3 bin 246 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 2 yabancı uyruklu şahıs işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Güvenlik Uygulamaları Devam Ediyor

Silivri genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceği bildirildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi.