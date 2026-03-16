Silivri'de bir haftada 24 bin 682 kişi sorgulandı

Silivri’de güvenlik güçlerinin haftalık denetim verileri açıklandı. Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 09–15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamalarda binlerce kişi ve araç denetimden geçirildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde yoğun denetim

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 8 bin 637 şahıs sorgulandı, 6 bin 185 araç kontrol edildi. Denetimlerde 37 aranan şahıs tespit edilirken, bunlardan 16’sı tutuklandı. Ayrıca 14 kişi gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde 62 yoklama kaçağı hakkında işlem uygulanırken, 1 yabancı uyruklu şahıs da İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Emniyet ekiplerinden geniş kapsamlı uygulama

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı tarihler arasında gerçekleştirilen uygulamalarda ise 16 bin 45 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Polis ekipleri ayrıca 3 bin 412 aracı kontrol etti. Denetimler kapsamında 23 aranan şahıs yakalanırken, 4 kişi gözaltına alındı. Bunun yanı sıra 50 yoklama kaçağı hakkında işlem gerçekleştirildi.

Denetimler aralıksız sürüyor

Yetkililer, Silivri genelinde kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Güvenlik güçlerinin ilçe genelinde asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.