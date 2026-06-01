Silivri'de Bir Haftada 24 Bin 901 Kişi Sorgulandı

Silivri’de güvenlik güçleri tarafından 25-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarının bilançosu açıklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları kapsamında binlerce kişi ve araç denetlendi.

Jandarmadan Kapsamlı Denetim

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 9 bin 142 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 7 aranan şahıs yakalanırken, 31 yoklama kaçağı tespit edildi.

Jandarma ekipleri ayrıca 6 bin 497 aracı kontrol etti. Çalışmalar kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, 5 kişi tutuklandı. Denetimlerde 485 gram uy.şt.r.c.u madde ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 3 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Emniyet Ekipleri 15 Bin 759 Kişiyi Sorguladı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda ise 15 bin 759 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çalışmalar kapsamında 8 aranan şahıs yakalanırken, 25 yoklama kaçağı tespit edildi.

Emniyet ekipleri tarafından 2 bin 660 araç kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

Toplamda 24 Bin 901 Kişi Sorgulandı

Bir haftalık süreçte emniyet ve jandarma ekipleri tarafından toplam 24 bin 901 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 15 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda araç kontrol edildi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçe genelindeki denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

