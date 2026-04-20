Silivri'de bir haftada 25 binin üzerinde sorgu

Silivri’de güvenlik birimlerinin 13-19 Nisan tarihleri arasındaki denetim bilançosu açıklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saha uygulamalarında binlerce kişi ve araç kontrol edildi, aranan şahıslar tespit edilerek gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Jandarmadan 8 bin 523 şahıs sorgusu

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen denetimlerde 8 bin 523 şahıs sorgusu ve 6 bin 745 araç sorgusu yapıldı. Uygulamalarda 32 aranan şahıs tespit edilirken, 19 kişinin tutuklu olduğu bildirildi. Denetimlerde ayrıca 26 yoklama kaçağı belirlendi. Jandarma verilerine göre 9 kişi gözaltına alınırken, yakalanan silah, yasaklı madde ve İl Göç İdaresine teslim edilen yabancı uyruklu şahıs sayısı ise sıfır olarak kayıtlara geçti.

Emniyetten 17 bin 223 GBT kontrolü

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 13-19 Nisan tarihleri arasındaki uygulamalarında ise 17 bin 223 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Ekipler, 2 bin 996 aracı kontrol ederken, 30 aranan şahsı tespit etti. Emniyet verilerine göre 8 kişi gözaltına alınırken, 41 yoklama kaçağı belirlendi. Denetimlerde silah ele geçirilmediği, ayrıca muhtelif miktarda yasaklı maddeye ilişkin işlem bilgisine de yer verildi.

Toplam tablo dikkat çekti

Bir haftalık süreçte jandarma ve emniyet ekiplerinin toplam kişi sorgu sayısı 25 bin 746’ya, araç kontrol ve sorgu sayısı ise 9 bin 741’e ulaştı. Her iki kurumun verileri birlikte değerlendirildiğinde, 62 aranan şahsın tespit edildiği, toplam 17 kişinin gözaltına alındığı ve 67 yoklama kaçağına işlem yapıldığı görüldü.