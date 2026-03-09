Silivri'de Bir Haftada Binlerce Denetim: Emniyet ve Jandarma Raporu Açıklandı

Silivri’de güvenlik güçleri tarafından yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 02–08 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulama ve kontrollerde dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

Emniyet ekiplerinden kapsamlı uygulama

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 14 bin 720 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Denetimler kapsamında 2 bin 676 araç kontrol edildi.

Yapılan uygulamalarda 26 aranan şahıs yakalanırken, 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kontroller sırasında 44 yoklama kaçağı tespit edildi. Denetimlerde muhtelif miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.

Jandarma bölgesinde de yoğun denetim

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde ise 7 bin 694 şahıs sorgulandı ve 6 bin 508 araç kontrol edildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları kapsamında 29 aranan şahıs yakalanırken, 13 kişi tutuklandı. Ayrıca 10 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 34 yoklama kaçağı tespit edilirken 19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güvenlik uygulamaları sürecek

Yetkililer, Silivri genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Güvenlik güçlerinin ilçe genelinde özellikle asayiş, trafik ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulamalarını sürdüreceği belirtildi.

