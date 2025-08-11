Silivri'de Bir Haftada Binlerce Kişi ve Araç Denetlendi

Silivri’de jandarma ve polis ekipleri, 4-10 Ağustos tarihleri arasında yaptıkları geniş çaplı denetimlerde aranan şahıslar, yoklama kaçakları ve çeşitli suç unsurlarıyla ilgili önemli sonuçlar elde etti.

Jandarma’dan 5 Bin 941 Şahıs, 3 Bin 937 Araç Sorgulaması

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, bir haftalık süreçte 5.941 şahıs ve 3.937 araç sorguladı. Denetimlerde 13 aranan şahıs yakalanırken, 5 kişi tutuklandı. 58 yoklama kaçağı tespit edildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Polis’ten 12 Bin 409 Kişi, 2 Bin 246 Araç Kontrolü

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı tarihlerde 12.409 kişinin GBT sorgusunu yaptı ve 2.246 aracı kontrol etti. Denetimlerde 27 aranan şahıs ve 55 yoklama kaçağı yakalandı. 1 silah ele geçirilirken, muhtelif miktarda uyuşturucu madde bulundu. 13 kişi gözaltına alındı.

Suç ve Asayişte Sıkı Denetim

Her iki kurumun yürüttüğü bu eş zamanlı denetimler, Silivri genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik kararlılığın göstergesi oldu. Özellikle aranan şahısların yakalanması, yoklama kaçaklarının tespiti ve suç unsurlarının ele geçirilmesi, ilçe güvenliğine doğrudan katkı sağladı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.