Silivri'de Bir Haftada Dikkat Çeken Rakamlar

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerin verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 17 bin 32 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 2 bin 733 araç kontrol edildi. Denetimlerde 21 aranan şahıs yakalanırken, 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 39 yoklama kaçağı tespit edildi. Çalışmalarda 2 silah ile muhtelif miktarda yasaklı madde ele geçirildi.

Jandarma Bölgesinde 21 Tutuklama

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 9 bin 21 şahıs ve 7 bin 359 araç sorgulandı. Yapılan çalışmalar kapsamında 26 aranan şahıs yakalanırken, 21 kişi tutuklandı. Ayrıca 29 yoklama kaçağı tespit edildi, 8 kişi gözaltına alındı. 4 yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Silivri genelinde gerçekleştirilen uygulamaların kamu düzeni ve vatandaş güvenliğinin sağlanmasına yönelik aralıksız sürdüğü öğrenildi.