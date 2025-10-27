Silivri'de bir haftada suçlulara geçit yok

Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 9.096 şahıs ve 6.180 araç sorguladı. Denetimlerde 45 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilirken, bu kişilerden 24’ü tutuklandı. Ayrıca 30 yoklama kaçağı tespit edildi, 1 adet silah ile 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise aynı tarihlerde 13.103 GBT sorgulaması, 2.361 araç kontrolü gerçekleştirdi. Denetimlerde 39 aranan şahıs yakalanırken, 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler ayrıca 2 silah ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi; 50 yoklama kaçağı da tespit edildi.

Silivri Kaymakamlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.