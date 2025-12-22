Silivri'de Bir Haftada Yoğun Denetim: Binlerce Sorgu, Çok Sayıda Yakalama

15–21 Aralık tarihleri arasında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen denetimlerde kamu düzeni ve güvenliği için kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi.

Emniyet Birimlerinden Geniş Kapsamlı Uygulama

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde toplam 12 bin 412 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında 2 bin 203 araç kontrol edilirken, çeşitli suçlardan 40 aranan şahıs yakalandı.

Denetimlerde 7 kişi gözaltına alındı, 23 yoklama kaçağı tespit edildi. Yapılan aramalarda silah ele geçirilmezken, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Jandarma Denetimlerinde 19 Tutuklama

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı’nın aynı tarih aralığında yürüttüğü çalışmalarda ise 7 bin 973 şahıs ve 6 bin 155 araç sorgulandı.

Denetimlerde 24 aranan şahıs yakalanırken, adli işlemler sonucunda 19 kişi tutuklandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince ayrıca 30 yoklama kaçağı tespit edilirken, 12 uyuşturucu olaya müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda yakalanan silah bulunmadığı, yabancı uyruklu şahıs teslimi yapılmadığı kaydedildi.

Güvenlik Uygulamaları Sürecek

Yetkililer, Silivri genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgularken, vatandaşların da şüpheli durumlarda kolluk birimleriyle iş birliği içinde olmalarının önemine dikkat çekti.