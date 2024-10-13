Silivri'de bir hırsız, kuryenin motosikletindeki yemek siparişini çaldı

Silivri’de iki farklı adrese sipariş teslim edecek olan bir kurye, ilk siparişi bıraktığı esnada park halindeki motosikletindeki diğer yemek siparişi çalındı. Hırsızın rahat bir tavırla motosikletten yemeği çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Alibey Mahallesi Musa Çavuş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir motokurye iki yemek siparişini teslim etmek üzere yola çıktı. İlk sipariş adresine varan kurye, motosikletinden yemeği alarak binaya girdi. Kuryenin park ettiği motosikletini bir şüpheli gözüne kestirdi. Şüpheli, motosikletin sepetinde bulunan yemeği cep telefonuyla konuşarak çaldı. Rahat bir tavırla diğer siparişi çalan şüpheli sepeti tekrar kapatarak olay yerinden uzaklaştı. Kurye, ilk siparişi teslim ettikten sonra sepeti kontrol etmeden diğer sipariş adresine gitti. Kurye, adrese varınca sepeti açtı ancak yemeği görmeyince şoke oldu. Öte yandan, hırsızın yemeği çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.