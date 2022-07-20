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Silivri'de bir kadının çocuklarına iş yerinden kedi çaldırdığı anlar kamerada

Silivri'de bir kadın, çocuklarına bir işyerinde bakımı yapılan Scottish fold blue point cinsi kedi yavrusunu çaldırdı. Yavru kedinin çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri'de bir kadının çocuklarına iş yerinden kedi çaldırdığı anlar kamerada
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Silivri’de bir kadın, çocuklarına bir işyerinde bakımı yapılan Scottish fold blue point cinsi kedi yavrusunu çaldırdı. Yavru kedinin çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Silivri’deki bir iş yerinde bakımı yapılan Scottish fold blue point cinsi anne kedinin 4 yavrusundan biri çalındı. Yavru kedinin bir tanesinin eksik olduğunu gören iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hırsızlığı tespit edip polise bildirdi. Görüntülerde bir kadının çocuklarına kedileri çaldırdığını görünce neye uğradığını şaşıran iş yeri sahibi aileden şikayetçi oldu.

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“Çalmalarına gerek yok, isteselerdi sahiplendirirdim”

Yavru kedinin çalınmasına tepki gösteren iş yeri çalışanı Muhammed Berber, “Çalmalarına gerek yoktu, gelip insan gibi isteselerdi tüm malzemeleriyle birlikte kendilerine sahiplendirirdim. 3 tane yavru kedimizi bu şekilde sahiplendirdim “dedi.

Muhammed Berber, çalınma olayından dolayı polis merkezine giderek şikayetçi olduklarını belirterek, “Pazar günü gelip baktığımda yavrulardan birinin olmadığını fark ettim. Uyuyordur diyerek dikkate almadım. Pazartesi günü ise iş yerine geldiğimde bunların hepsi beni kapıda karşılıyor, bir yavrunun olmadığını görünce kamera kayıtlarını incelediğimde çalan kişilerin etüt yaptıklarını gördüm. Babamın tek kaldığını kolladıklarını gördüm. Kediler dışarı çıkınca fırsatı değerlendirip kediyi kazağının içine koyup arkalarına baka baka gidiyorlar. Kediyi çocuklar alıyor, anneleri de ileride bekliyor. Cezai ehliyeti olmadığı için bu işi çocuklarına yaptırıyor. Çünkü kameraları incelediğimizde 3-4 saat babamı kolluyorlar. Babamın boş kaldığını görünce de alıyorlar. Büyük ihtimalle müşterisini ayarlamışlar, çünkü bu secereli kedilerin maddi değeri çok yüksek, bulunmasını bekliyoruz” dedi.

İHA
Editör

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