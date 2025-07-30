Silivri'de bir mezarlıkta başlayan tartışma kavgaya dönüştü: O anlar kamerada

İstanbul’un Silivri ilçesinde bir mezarlıkta cenaze töreni, taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul’un Silivri ilçesinde, önceki gün bir mezarlıkta gerçekleşen cenaze töreni sırasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Mezarlığa aldırış etmeyen taraflar birbirlerine bağırarak saldırdı ve bazı kişiler birbirlerine fiziki müdahalede bulundu. Tarafları, mezarlığa ziyarete gelen diğer kişiler ayırdı. Güçlükle yatıştırılan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken görüntülerde, tarafların birbirlerine saldırdıkları, bazı kişilerin ise çığlık çığlığa kaldığı görüldü.