Silivri'de bir vatandaş soğuk hava ve lodosa aldırış etmeden denize girdi
Silivri Parkköy sahilinde bir vatandaş, soğuk havaya ve lodosa aldırış etmeden denize girdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Silivri Parkköy sahilinde bir vatandaş, soğuk havaya ve lodosa aldırış etmeden denize girdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Silivri Parkköy sahilinde Emin Yurdakul isimli vatandaş, kış ortasında lodosun etkili olduğu saatlerde denize girdi. Dalgaların zaman zaman yükselmesi nedeniyle kıyıdan uzaklaşmayan Yurdakul’un o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.