Silivri'de bir vatandaş soğuk hava ve lodosa aldırış etmeden denize girdi

Silivri Parkköy sahilinde bir vatandaş, soğuk havaya ve lodosa aldırış etmeden denize girdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Silivri'de bir vatandaş soğuk hava ve lodosa aldırış etmeden denize girdi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
icerikgörselaltı1
icerikgörselaltı1
icerikgörselaltı1
icerikgörselaltı1

Silivri Parkköy sahilinde bir vatandaş, soğuk havaya ve lodosa aldırış etmeden denize girdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Silivri Parkköy sahilinde Emin Yurdakul isimli vatandaş, kış ortasında lodosun etkili olduğu saatlerde denize girdi. Dalgaların zaman zaman yükselmesi nedeniyle kıyıdan uzaklaşmayan Yurdakul’un o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb