Silivri'de birçok mahallede elektrik kesintisi olacak

05 ARALIK 2022 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce - / MİMAR SİNAN mah Fatih sulun mehmet caddesi bölgelerinde 05/12/2022 09:00:00 - 05/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİM, DÜZTEPE, DİKMEN, ERİK, GÜMÜŞYAKA, MELTEM, VİLLAKENT, YOLDAŞ, YURTTAŞ, ZİLAN, ÇEMEN, ÖZTÜRK sk / MİMAR SİNAN mah ASLI, HEMŞİN sk bölgelerinde 05/12/2022 09:00:00 - 05/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ANADOLU, CANSU, DOSTLAR, DÜNYA, EFLATUN, GAMZE, KASIM, KINALI, KUMSAL, MERAL, MURAT SUYU, ÇETİN EMEÇ, İHSAN KOÇER sk bölgelerinde 05/12/2022 11:00:00 - 05/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 05/12/2022 14:00:00 - 05/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.